ثقافي / ثقافة الدمام تفتتح "سيمفونيات حجرية"
الجمعة 1441/5/1 هـ الموافق 2019/12/27 م واس
الدمام 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس
افتتح أمس، بفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام المعرض الفني "سيمفونيات حجرية" لتجربة النحات عبدالعزيز الرويضان، بحضور نخبة من الفنانين و النحاتين من المنطقة الشرقية وخارجها .
وشارك الرويضان الحضور معزوفات حجرية متنوعة مستلهما مادتها الخام من بيئته الصخرية بمنطقة الدوادمي و مستكملاً مسيرته الفنية و الفكرية الطويلة .
واشتمل المعرض الذي سيستمر لمدة 5 أيام على أكثر من 30 عملاً نحتياً ، تقسمت ما بين أعمال النحات الرويضان ،فيما خصص النصف الأخر في لفتة تقديرية منه لاستاذه النحات الرائد عبدالله العبداللطيف رحمه الله و الذي سبق أن قام الفنان عبدالعزيز بسرد تجربته الإبداعية في كتاب خصصه له بعنوان " إبداع لا ينطفئ " .
وتأخذنا أعمال الفنان الرويضان في رحلة فنية تجريدية لخيالات من المعاناة و الفرح تعيش في ذاكرتنا فتعيد إحياءها من جديد بطريقة جمالية هادئة نسافر فيها بين الانحناءات الصخرية التي صنعها إزميله و مطرقته التي لم تهدأ منذ بدأت قبل أكثر من أربعين عاماً بدأ فيها شغفه بالنحت على قطع الفلين ثم أتجه للخشب ثم خطفته الأشكال الصخرية بمنطقة الدوادمي فاستجاب لهذا الانخطاف .
و رغم كونه تلميذاً للنحات الرائد عبدالله العبداللطيف إلا إنه تميز بفرادة الأسلوب ذلك السهل الممتنع الذي يأخذك ببساطته و يبهرك بجماله الذي صقلته الخبرة و الممارسة الدائمة و الشغف بالفن .
و من خلال هذه التجارب و النماذج الفنية ما زالت الجمعية تسعى من خلال عرضها إلى إثراء الساحة الفنية بالمنطقة إلى جانب منح المتلقى تجارب جمالية و فنية متميزة تثري خياله و ذائقته و تعرفه على نماذج فنية متميزة تزخر بهم أرض المملكة في جميع مجالات الفن و الثقافة بمختلف مجالاتها .
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16:07ت م
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