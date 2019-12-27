الدمام 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسافتتح أمس، بفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام المعرض الفني "سيمفونيات حجرية" لتجربة النحات عبدالعزيز الرويضان، بحضور نخبة من الفنانين و النحاتين من المنطقة الشرقية وخارجها .وشارك الرويضان الحضور معزوفات حجرية متنوعة مستلهما مادتها الخام من بيئته الصخرية بمنطقة الدوادمي و مستكملاً مسيرته الفنية و الفكرية الطويلة .واشتمل المعرض الذي سيستمر لمدة 5 أيام على أكثر من 30 عملاً نحتياً ، تقسمت ما بين أعمال النحات الرويضان ،فيما خصص النصف الأخر في لفتة تقديرية منه لاستاذه النحات الرائد عبدالله العبداللطيف رحمه الله و الذي سبق أن قام الفنان عبدالعزيز بسرد تجربته الإبداعية في كتاب خصصه له بعنوان " إبداع لا ينطفئ " .وتأخذنا أعمال الفنان الرويضان في رحلة فنية تجريدية لخيالات من المعاناة و الفرح تعيش في ذاكرتنا فتعيد إحياءها من جديد بطريقة جمالية هادئة نسافر فيها بين الانحناءات الصخرية التي صنعها إزميله و مطرقته التي لم تهدأ منذ بدأت قبل أكثر من أربعين عاماً بدأ فيها شغفه بالنحت على قطع الفلين ثم أتجه للخشب ثم خطفته الأشكال الصخرية بمنطقة الدوادمي فاستجاب لهذا الانخطاف .و رغم كونه تلميذاً للنحات الرائد عبدالله العبداللطيف إلا إنه تميز بفرادة الأسلوب ذلك السهل الممتنع الذي يأخذك ببساطته و يبهرك بجماله الذي صقلته الخبرة و الممارسة الدائمة و الشغف بالفن .و من خلال هذه التجارب و النماذج الفنية ما زالت الجمعية تسعى من خلال عرضها إلى إثراء الساحة الفنية بالمنطقة إلى جانب منح المتلقى تجارب جمالية و فنية متميزة تثري خياله و ذائقته و تعرفه على نماذج فنية متميزة تزخر بهم أرض المملكة في جميع مجالات الفن و الثقافة بمختلف مجالاتها .// انتهى //16:07ت م0058