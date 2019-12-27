بيروت 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.08% أي ما يعادل نقطة واحدة، ليقفل عند مستوى 782.69 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 56 ألفاً و25 سهماً، بقيمة 393 ألفاً و114 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 25 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و730 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و736 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:30ت م0060