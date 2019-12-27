القصيم 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات ، وتحطيم زجاجها ، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية ، والعثور على عدد عشرين بطاقةٍ مصرفيةٍ مختلفة كانت بحوزته ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .// للصحف // // انتهى //16:36ت م0061