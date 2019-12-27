الرياض 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واستعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا مع منتخب الأردن بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب شاه علم، في المعسكر الإعدادي بماليزيا ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وافتتح "الأخضر" التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب حسين العيسى، في حين أحرز منتخب الأردن هدف التعادل في الدقيقة 41 من الشوط الأول.ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أمين بخاري في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وعبدالباسط هندي، وعبدالإله العمري، وخالد الدبيش، ويوسف الحربي، وحسين العيسى، وسامي النجعي، وسعد السلولي، ومختار علي، وهارون كمارا.الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.//انتهى//17:29ت م0063