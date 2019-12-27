المنامة 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسجرى اتصال هاتفي اليوم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية.وبحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، كما تم التأكيد خلال الاتصال على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:32ت م0065