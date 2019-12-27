القاهرة 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيًا اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم بأنه تم التوافق بين الرئيسين على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.// انتهى //19:14ت م0069