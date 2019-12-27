عام / جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب العشرات بحالات اختناق
الجمعة 1441/5/1 هـ الموافق 2019/12/27 م واس
قلقيلية 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.
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19:31ت م
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