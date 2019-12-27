قلقيلية 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.// انتهى //19:31ت م0071