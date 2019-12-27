نيويورك 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسافتتحت سوق الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم عند مستوى قياسي مرتفع جديد، وثقة المستثمرين بفضل حالة التفاؤل حيال العلاقات التجارية الأمريكية الصينية وتحسن الاقتصاد العالمي.وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 53.95 نقطة، ما نسبته 0.19 في المئة، ليصل عند مستوى 28675.34 نقطة، فيما زاد مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بنسبة 0.23 في المئة، ما يعادل 7.32 نقطة، ليصل عند مستوى 3247.23 نقطة.وتقدم مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 27.08 نقطة، ما نسبته 0.30 في المئة ليصل إلى مستوى 9049.47 نقطة.// انتهى //20:26ت م0076