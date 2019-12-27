الجزائر 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسأوقفت عناصر من الجيش وحرس السواحل والأمن الجزائري في عمليات متفرقة 39 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، بعدد من المدن الجزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، بأن العناصر صادرت من ثلاثة مهربين ستة مولدات كهربائية، وست مطارق ضغط، وكمية من المواد الغذائية، مضيفًا أنها أوقفت 36 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات أفريقية مختلفة، بمدن تيبازة ووهران وعين تموشنت ومستغانم وإدرار.// انتهى //20:41ت م0077