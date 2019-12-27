نجامينا 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسوقعت تشاد ومنظمة دول الساحل والصحراء اتفاقية تتعلق بنقل المقر الرئيس لمنظمة دول الساحل والصحراء، من العاصمة الليبية طرابلس إلى العاصمة التشادية نجامينا.ووقع الاتفاقية في العاصمة نجامينا الوزيرة أمينة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية التشادية عائشة صالح دمان، والسكرتير التنفيذي لمنظمة دول الساحل والصحراء.ويضم تجمع دول الساحل والصحراء، الذي تأسس سنة 1998 بطرابلس 28 دولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي بين أعضائه، والتصدي للاضطرابات الأمنية.// انتهى //21:06ت م0078