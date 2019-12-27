الرياض 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واسحقق فريق الوحدة فوزًا على ضيفه الفيصلي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل هدف المباراة الوحيدة اللاعب راكان الشملان في الدقيقة 76 من عمر اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.وبتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده لـ 24 نقطة ليرتقي للوصافة مؤقتًا فيما توقف رصيد الفيصلي عند 20 نقطة في المركز السابع.وقد يحافظ الوحدة على وصافته حال خسارة الأهلي أمام الشباب وتعثر التعاون أمام الاتفاق في المباراتين المقررتين السبت لحساب نفس الجولة.// انتهى //22:28ت م0082