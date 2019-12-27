الرياض 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واستستعرض غدًا أمام لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 16 فردية من الشقح (جل - دق)، تعود ملكيتها لعشرة مشاركين من المملكة العربية السعودية ومشارك من دولة الكويت بفردية واحدة في فئة (دق)، ما يعني أن المنافسة ستكون مشتعلة وقوية خاصة في فئة (جل) التي سيكون التنافس فيها سعوديًا خالصًا.وفيما يلي أسماء الملاك المشاركين في الشقح بفئتيه "جل/ دق":الملاك المشاركين في فئة الفردي (جل/ شقح) :1- بداح مناحي مقعد الدوسري (فرديتان)2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى3- ناصر فتيسان بداح السبيعي4- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (3 فرديات)5- مجعد فهد محمد الدوسريالملاك المشاركين في فئة الفردي (دق/ شقح)1- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى (فرديتان)2- بندر فهاد جخدب السعدي3- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (فرديتان)4- مجعد فهد محمد الدوسري5- الكويتي عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري6- محبوب ناصر محبوب المسردي القحطانيإلى ذلك تم الإعلان اليوم عن الملاك المتأهلين في فردي مجاهيم (جل - دق)، التي ستعرض بعد غدٍ الأحد،حيث جاءت قائمة الملاك المتأهلين في فئة الفردي (مجاهيم) كالتالي :الملاك المتأهلين في فئة الفردي (دق/ مجاهيم)1- الإماراتي سيف محسن بن عبدالحفيظ المزروعي (فرديتان)2- حمد بن صالح بن سعيد القفراني المري3- الإماراتي سعيد محسن حمد الفلاحي4- الإماراتي خلفان محسن حميد بن حفيظ المزروعي5- الإماراتي سهيل محمد كردوس العامري6- الإماراتي حمد جابر حمد المري7- فرح هادي فرج المريالملاك المتأهلين في فئة الفردي (جل/ مجاهيم)1- الأمير خالد عبدالرحمن خالد آل سعود (فرديتان)2- حمد عوضه علي المري (فرديتان)3- الإماراتي الدوده سويد مبارك العامري4- حمود هليل عبيد العتيبي5- الإماراتي مبخوت عبدالله ناجي المنهالي6- حشر محسن حشر الدوسري// انتهى //23:29ت م0085