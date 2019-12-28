عام / الصحف السعودية
السبت 1441/5/2 هـ الموافق 2019/12/28 م واس
الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
عبدالعزيز بن سعد يدشن موسم حائل 2019
إمام الحرم يحذر من محبطات الأعمال
أكثر من 2 مليون معتمر يصلون المملكة
إمام المسجد النبوي: باب التوبة مشرع لكل من زلت به القدم
النفط يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر
الإطاحة بثلاثة متهمين بجرائم تزوير في الرياض
الدفاع المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيلية
اختتام فعاليات معرض «من الداخل» في الدرعية
الإحصاء: 68% من الشباب أصحاب الدخل الشهري يرونه كافياً لالتزاماتهم
ايقاف زراعة الأعلاف يوفر 10 مليارات متر3 من المياه الجوفية خلال عام
انطلاق توطين مهن قيادية وتخصصية في الإيواء السياحي
ضبط 4405989 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل
استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
شرطة عسير تلقي القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن وتصويره ونشره
البيت الأبيض: ترمب والسيسي اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع الليبي
الرئاسة الفلسطينية: القدس وعروبتها خيار وطني لا مساومة عليه
الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين في الحديدة يهدد التهدئة واتفاق ستوكهولم
اليابان تقرر نشر سفينة عسكرية وطائرتين في الشرق الأوسط
بومبيو: النظام الإيراني يخشى مواطنيه ويلجأ إلى العنف
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