الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:عبدالعزيز بن سعد يدشن موسم حائل 2019إمام الحرم يحذر من محبطات الأعمالأكثر من 2 مليون معتمر يصلون المملكةإمام المسجد النبوي: باب التوبة مشرع لكل من زلت به القدمالنفط يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهرالإطاحة بثلاثة متهمين بجرائم تزوير في الرياضالدفاع المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيليةاختتام فعاليات معرض «من الداخل» في الدرعيةالإحصاء: 68% من الشباب أصحاب الدخل الشهري يرونه كافياً لالتزاماتهمايقاف زراعة الأعلاف يوفر 10 مليارات متر3 من المياه الجوفية خلال عامانطلاق توطين مهن قيادية وتخصصية في الإيواء السياحيضبط 4405989 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعملاستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطقشرطة عسير تلقي القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن وتصويره ونشرهالبيت الأبيض: ترمب والسيسي اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع الليبيالرئاسة الفلسطينية: القدس وعروبتها خيار وطني لا مساومة عليهالحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين في الحديدة يهدد التهدئة واتفاق ستوكهولماليابان تقرر نشر سفينة عسكرية وطائرتين في الشرق الأوسطبومبيو: النظام الإيراني يخشى مواطنيه ويلجأ إلى العنف// يتبع //07:17ت م0003