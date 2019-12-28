وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (مجتمع حيوي ) : يتميز المجتمع السعودي بأن غالبيته وبنسبة عالية من الشباب،ما يجعله مجتمعا شابا حيويا ، في الوقت الذي يعد فيه المجتمع الأعلى في النمو السكاني بين دول مجموعة العشرين، ودائما المجتمع الشبابي يكون متجددا في قدراته وطموحه ويعول عليه كثيرا في تحقيق تطلعات المستقبل، وهو ماتركز عليه خطط التنمية البشرية والاقتصادية بالمملكة ، في إطار تحقيقها لرؤية 2030 الطموحة وما أكدت عليه من برامج لاستثمار الشباب على مدى مراحلها وثمارها لتنمية المستدامة في مسيرة الوطن.وبينت أنه من هنا يهدف مسح “تنمية الشباب السعودي” إلى توفير العديد من المؤشرات المهمة حول واقع الشباب في مختلف النواحي، وكذلك قياس المشاركة المجتمعية ، وما صدر من أرقام وإحصاءات دقيقة حول مختلف الجوانب ، خاصة ما تبذله المملكة من دعم وبرامج رعاية للشباب لتحقيق معدلات أفضل للنمو الوظيفي، على أكثر من مسار منها خلق مجالات عمل في مختلف القطاعات القائمة والجديدة الواعدة ، ودعم رواد ورائدات الأعمال وتوسيع قاعدة مشاركتهم في التنمية ، في الوقت الذي أكد فيه الشباب السعودي قدراته وحضوره الفاعل في الحراك التنموي الواسع والمتسارع في أنحاء الوطن.// يتبع //07:17ت م0006