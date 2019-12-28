وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الميزان التجاري والتوازن الاقتصادي ) : تشير النظرية الاقتصادية الحديثة إلى أن الاكتفاء الذاتي ليس كافيا من أجل الازدهار الاقتصادي، فالمسألة الاقتصادية اليوم ليست مجرد البقاء على قيد الحياة بل الحياة بالطريقة الصحيحة والمستدامة، هنا ينصح جميع الخبراء الاقتصاديين بالانفتاح على العالم، من حيث تدفقات رأس المال وتدفقات الخبرات، وسهولة انتقالها بين الدول وأيضا من حيث الانفتاح التجاري لكن هذا الانفتاح على العالم لا يعني مجرد الاستيراد ودفع الفواتير الباهظة مع انتقال العوائد والأرباح للآخرين وبقاء البلاد دون ازدهار حقيقي، هنا تبرز أهمية الإدارة الاقتصادية السليمة.وأشارت الى أن المملكة عملت منذ التأسيس على انفتاح مدروس على العالم حيث تضمن تدفقات متوازنة بين رأس المال الداخل والخارج وانتقال المعرفة، ولعل من أبرز المؤشرات على حسن إدارة الاقتصاد هو التوازن في الميزان التجاري، حيث لا تتغلب الصادرات بشكل كامل على الواردات ولا أن تظل الدول تحت رحمة الواردات دون سعي جدي إلى الاستحواذ على حصة جيدة في الأسواق العالمية، والمراقب لتقلبات الميزان التجاري السعودي يدرك معنى هذا التوازن الدقيق له.وأضافت : إن تحليلات "الاقتصادية" إلى أن التجارة الخارجية للسعودية خلال أول عشرة أشهر من 2019، بلغت نحو 1.27 تريليون ريال، أي أكثر قليلا من 50 في المائة من الناتج المحلي، وهذا يعني أيضا أن الواردات تتوازن بشكل جيد مع الصادرات، ما يعني أن المملكة تعيش حالة توازن كلي مميزة جدا، وهو ما ينظر له كثير من الأفكار الاقتصادية الحديثة من توازن المالية العامة، فالمسألة ليست توازن الميزانية العامة من حيث المصروفات والنفقات بل الأهم هو التوازن الكلي بين العرض والطلب، التوازن الكلي الاقتصادي بين الواردات والصادرات وهذا ما تحققه المملكة.وأعتبرت أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية حقق خلال 2019، فائضا بقيمة 362 مليار ريال، وهذا الفائض مهم جدا لتحقيق توازن مهم في الأرصدة المحلية من العملة الأجنبية، ذلك أن تمويل الواردات أو حتى تحفيز الصادرات أو حماية العملة نفسها يتطلب المحافظة على هامش جيد بين الواردات والصادرات وهذا ما تحققه المملكة من عام إلى آخر، وكان الفائض في الميزان التجاري من 2018 قد بلغ 488.2 مليار ريال، وذلك نتيجة تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات، بينما كان الفائض في عام 2017 مبلغ 318.7 مليار ريال، وهكذا هي الصورة فالتوازن قائم على أساس ضمان تدفقات مستمرة من السلع مع العالم الخارجي بما يضمن للملكة وسلعها الاستراتيجية مكانة وحصة عالمية، وأيضا يضمن الانفتاح الاقتصادي من خلال تدفقات رأسمالية من السلع والتكنولوجيا المهمة.وختمت : من المؤكد أن الصادرات النطفية لم تزل أهم عنصر مؤثر في الرقم، ولهذا تراجع الفائض في الميزان التجاري عن عام 2018، بنسبة 11.3 في المائة بما يعادل 104.4 مليار ريال، لكن هذا التراجع الذي مرده إلى تراجع الإنتاج النفطي هو أيضا دليل آخر على التوازن الكلي الذي تعمل عليه السعودية، فلقد عملت المملكة مع نظرياتها من الدول المنتجة على تخفيض نسب الإنتاج للمحافظة على توازن الأسعار في السوق وعدم دخول السوق العالمية في موجة من تراجع الأسعار، ولهذا فإن الميزان التجاري الذي سجل انخفاضا في جانب الصادرات يعكس هذا الاتجاه في المملكة إلى تحقيق التوازن على مفهومه الاقتصادي الكلي، وليست توازنات مالية مؤقتة قد تضر بالاقتصاد على المدى الطويل.// انتهى //07:17ت م0007