السيح 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس‏‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً ، باستقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح ، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ، وذلك من خلال بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة : ??https://jobs.psau.edu.sa?? .‏ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة ، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 7-5-1441 هـ.// انتهى //07:29ت م0008