القاهرة 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا.وسلطت الضوء على زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ومسؤولون من الجيش الوطني إلى قبرص لبحث تداعيات الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق، وإعلان الجيش سيطرته على مطار طرابلس وخزنات النفط وكوبري الفروسية ومعسكر النقلية.ونشرت صحف السبت، مطالبة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالعودة إلى مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا، معربًا عن انزعاجه من حالة التصعيد تشهدها الساحة الليبية حاليًا.وأشارت إلى تفاقم الأزمة السياسية في العراق على خلفية تداعيات الاستقالة التي قدمها الرئيس برهم صالح تحت تصرف البرلمان بعد رفضه تكليف مرشح تحالف "البناء" لتشكيل الحكومة ورفض المتظاهرون أيًا من مرشحي الأحزاب التي شاركت في الحكم خلال السنوات الماضية.وركزت صحف القاهرة على تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة وضوع تصور شامل لكيفية وجود الشركات المصرية بصورة قوية في الدول الإفريقية.// انتهى //09:57ت م0009