بيروت 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل بروز عقد جديدة تحول دون الاتفاق على تشكيلة تحظى بقبول كافة الفرقاء المعنيين.وأشارت الى إعلان مكتبت تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أن أكثر من 235 ألف شخص اضطروا للنزوح خلال أسبوعين جراء التصعيد العسكري الجديد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وتحدثت عن مشاركة مئات الفلسطينيين في احتجاجات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في يوم الجمعة الأخير لمسيرات العودة قبل إيقافها لثلاثة أشهر وتحويلها إلى مسيرات شهرية.وأخبرت عن إفادة خلية الإعلام الأمني العراقية بسقوط عدد من القذائف في معسكر في محافظة كركوك يحتضن عناصر من القوات الأمريكية المنتشرة في العراق.// انتهى //11:30ت م0014