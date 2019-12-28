نيروبي 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط الليلة الماضية حاكم مقاطعة لامو فهيم ياسين طواها.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومجالات الاستثمار في مقاطعة لامو.من جهة أخرى، زار السفير خياط مستشفى الملك فهد بمقاطعة لامو، واطلّع على منشآت المستشفى وتجهيزاتها.كما زار المسجد الجامع في المقاطعة الذي يعّد أحد أقدم الجوامع في كينيا.وشارك سفير خادم الحرمين الشريفين أهالي المقاطعة في مهرجان مقاطعة لامو الثقافي.// انتهى //11:35ت م0015