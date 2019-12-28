عدن 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأكد مسؤول بمطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة أن القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المطاحن الخميس الماضي تسبب في تعطيل ثلاثة خطوط تعبئة بشكل نهائي، كما أتلفت وعطلت خطوط نقل المواد نهائيًا.وقال المدير الفني للصوامع أنور الفقيه في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني إن عملية الطحن والتعبئة توقفت في المطاحن، كما أوقفت عملية المعالجة.وناشد الأمم المتحدة للقيام بدورها وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم.وأوضح المدير الفني للصوامع أن قصف سطح صوامع الدقيق يعرض مخزون القمح للتلف بسبب تعرضه للرياح والأمطار والشمس.// انتهى //11:40ت م0016