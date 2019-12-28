الجزائر 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على قرارات اجتماع المجلس الجزائري الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مبرزةً أنه خصص لبحث التطورات الحاصلة في ليبيا ومنطقة الساحل الصحراوي.وأخبرت عن خروج المواطنين في مسيرة سلمية بالعاصمة الجزائر للأسبوع الـ45، للمطالبة بمزيد من التغيير في منظومة الحكم وإطلاق سراح سجناء الرأي.وتحدثت عن تجديد جامعة الدول العربية رفضها كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، داعيةً أطراف الصراع لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحل السياسي للأزمة، تفاديًا لإطالة عمر الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي.وأنبأت عن إصابة عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عامًا.// انتهى //11:42ت م0017