عمّان 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.وتابعت إصابة 37 فلسطينيًا جراء اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.ونشرت تأكيد المستشار القانوني للرئيس العراقي برهم صالح رفض تكليف شخصية حزبية يرفضها شعبه.// انتهى //11:45ت م0018