بكين 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسبلغت الديون الخارجية للصين إلى 0325ر2 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر سبتمبر الماضي.وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الديون ارتفعت بواقع 5ر34 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو الماضي بزيادة طفيفة بلغت 7ر1 في المئة.وقال المتحدث باسم المصلحة وانج تشون يينج: إن هيكل الديون الخارجية للصين شهد تغييرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات الأخطار ثابتة.وتوقع وانج ألا تشهد مؤشرات الديون الخارجية الرئيسة مثل نسبة خدمة الدين أي تغييرات كبيرة بنهاية عام 2019 مقارنة بعام 2018، وأن تظل ضمن النطاق الآمن وفقًا للمعايير الدولية.// انتهى //12:36ت م0033