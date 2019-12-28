هروب 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واستنظم لجنة التنمية السياحية بمحافظة هروب ، فعاليات معرض هروب الفني في مجالات التصوير الضوئي والرسم ، وذلك ضمن الفعاليات الشتوية "هروب سحر الجنوب2 " التي تنطلق مساء الخميس المقبل بمجمع حدائق البلدية بالمحافظة وتستمر 14 يومًا .ودعت اللجنة الفنانين والفنانات من أصحاب المواهب في التصوير والرسم إلى المشاركة في المعرض وتسليم للجنة الفنية ، حيث يسعى المعرض لإبراز ما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية ومواقع طبيعية وثروات متنوعة ، إلى جانب تقديم المواهب الفنية.// انتهى //12:55ت م0036