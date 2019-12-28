الرباط 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم حصيلة ما تحقق في المغرب من إنجازات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال سنة 2019، وانتظارات سنة 2020 التي سيكون فيها للمغرب رسميًا نموذجه الجديد أو رؤيته الجديدة للتنمية.وتطرقت إلى مستجدات الأزمة السياسية في لبنان في ظل المشاورات الجارية بشكل سري لتشكيل الحكومة الجديدة، مبرزةً أن شخصيات سنية قد اعتذرت عن المشاركة في الحكومة المقبلة.وتابعت صحف السبت فصول الأزمة السياسية في العراق في ظل رفض الرئيس العراقي برهم صالح تكليف مرشح كتلة برلمانية مدعومة من إيران، برئاسة الحكومة المقبلة، معلنًا استعداده للاستقالة بدل تعيين شخص يرفضه المحتجون.وتناقلت صحف المغرب إعلان الرئاسة الفلسطينية رفضها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمعزل عن إجراءها في القدس.وتطرقت إلى القرار الذي أعلنت عنه اليابان والقاضي بإرسال تعزيزات عسكرية لتأمين سفنها في الشرق الأوسط نظرًا للتوترات مع إيران.// انتهى //13:02ت م0037