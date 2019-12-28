بيروت 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسبحثت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مع اللجان الشعبية الفلسطينية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والأضرار البالغة داخل مخيماتهم بسبب مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت مساكنهم وأغرقت محتوياتها.وناقش وفد (الأونروا) مع أعضاء اللجان الشعبية خلال اجتماع عقد في مدينة صور اليوم الإجراءات الممكنة الحد من الأخطار القادمة بسبب العاصفة الثلجية والسيول التي تضرب لبنان، والوقوف إلى جانب المناشدين من السكان المتضررين.واتفق المجتمعون على أن يقوم فريق من (الأونروا) بمسح الأضرار التي لحقت بمنازل وممتلكات المتضررين من أهالي مخيمات الرشيدية وجل البحر ونهر البارد.وقرر المجتمعون عقد اجتماع بين اللجان الشعبية والمجلس النرويجي للإغاثة والصليب الأحمر الدولي، لوضع خطة للتدخل لحماية اللاجئين الفلسطينيين واغاثتهم.يشار إلى أن عائلات فلسطينية، نزحت خلال الساعات الماضية عن منازلها في مخيمي الرشيدية وجل البحر، بسبب السيول والأمطار وأمواج البحر التي اجتاحت منازلهم وأغرقت محتوياتها.// انتهى //13:18ت م0040