كوتونو 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسعبر الرئيس البنيني باتريس تالون عن قلقه إزاء استمرار إغلاق نيجيريا حدودها مع بلاده منذ شهر أغسطس، مضيفًا أن حكومته لم تدخر جهدًا سواءً تجاه السُلطات النيجيرية أو المنظمات الإقليمية من أجل عودة الأمور لطبيعتها.وقال تالون في كلمة له أمام البرلمان الجمعة: إن بنين لا يمكنها استيعاب مثل هذا الموقف الذي يضر بنشاطات العديد من الفاعلين الاقتصاديين، مشيدًا بالمرونة التي تظهرها البلاد في مواجهة هذه الأزمة.وكانت نيجيريا - أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا - قد أغلقت حدودها مع دول الجوار، بما فيها بنين، وبررت ذلك بالسعي إلى تأمين البلاد من تهريب الأسلحة ومن الجريمة المنظمة.وقد دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" سبتمبر الماضي، نيجيريا إلى احترام بروتوكول اتفاقيات حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وتعليق إغلاق حدودها.// انتهى //13:35ت م0042