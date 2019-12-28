تكساس 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسقتل شخصانِ عندما أطلق مسلحون النارَ على ثمانية أشخاص على الأقل الليلة الماضية قرب مدينة هيوستن بولاية تكساس وسط جنوب الولايات المتحدة.وأوضح رئيس شرطة مقاطعة هاريس ايد جونزاليس أن التفاصيل لا تزال أولية بعد إطلاق النار.وقال جونزاليس للصحفيين في مكان الحادث: إن أربعة أشخاص أصيبوا أيضًا ونقلوا إلى المستشفيات وأن حالات إصابتهم مختلفة.// انتهى //13:50ت م0044