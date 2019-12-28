حائل 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسيفتح اليوم السبت قصر القشلة الأثري والتاريخي أبوابه في منطقة حائل التاريخية وسط حائل لاستقبال زوار فعاليات موسم حائل 2019م .وكشف مدير المركز الإعلامي في موسم حائل صالح العنزي أن ابواب قصر القشلة ستفتح أبوابها للزوار من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 9 مساءً طيلة أيام الأسبوع و من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 9 مساءً أيام العطلة الدراسية وإجازة نهاية الأسبوع سيتمتع خلالها الزوار بأكثر من 14 فعالية متنوعة تشمل " مسرح الفنون الموسيقية المتنوعة ويحتوي على عرض فرق موسيقية متنوعة والعزف على العديد من الآلات والعرضة السعودية خلال إجازة نهاية الأسبوع.وقال: " هناك فعاليات يومية مثل الرسم على الرمل، والعزف على الآلات النادرة، والعروض الضوئية، وعروض ثلاثية الأبعاد ، إضافة إلى مشاركة لأكثر من 50 أسرة منتجة تعرض العديد من منتجاتها المتنوعة من أكلات شعبية وحرف يدوية ومواهب حائلية ، وركن لمعرض الصور المتنوعة من طبيعة وتراث حائل .وأضاف مدير المركز الاعلامي لموسم حائل: "هناك ورش عمل تعليمية للصغار والكبار للحرف اليدوية"، مشيراً إلى أنه تم تشغيل أكثر من 40 غرفة في قصر القشلة الأثري وجهزت أحد الغرف كعيادة طبية للزوار، لافتاً أن النظر إلى تواجد 220 موظفاً سيكونون بخدمة الزوار في الفعاليات داخل أسوار القصر بشكل يومي طيلة أيام استمرار الموسم .ودعا " العنزي " الزوار والسياح لزيارة قصر القشلة والاستمتاع في حضارة البناء والعمارة السعودية القديمة والفعاليات المصاحبة.// انتهى //14:21ت م0047