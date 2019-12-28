الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسيُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة يوم غد الأحد، برنامج "الأمن الفكري" بمشاركة نخبة من أصحاب الفضيلة الدعاة وذلك بإلقاء مجموعة من المحاضرات العلمية في عدد من جوامع ومساجد مركز الصويدرة ، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر جمادى الأولى 1441هـ، في إطار البرامج الدعوية والعلمية التي تواصل الوزارة تنفيذها بمناطق المملكة.ويلقي الشيخ عبدالرحمن محمد مكي الجابري يوم غد في مسجد بدر بن سعيد محاضرة علمية بعد صلاة المغرب بعنوان: "أثر التوحيد في حياة المسلم"، كما يلقي فضيلته المحاضرة الثانية في نفس اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد ضفيدع ، فيما يلقي الشيخ قاسم بن حمد الطواشي محاضرة بعنوان: "نعمة الأمن وواجبنا نحوها" يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب في مسجد نافع، كما يلقي فضيلته المحاضرة الثاني بعنوان "خطورة الأفكار الضالة "في نفس اليوم بعد صلاة العشاء في جامع رشاد .وفي يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر جمادي الأولى يختتم البرنامج بمحاضرتين يلقيها الشيخ عوض بن عابد السهلي بعد صلاة المغرب بعنوان: "أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم" في مسجد مريزيق، والثانية بعد صلاة العشاء بعنوان "أصول الثبات على دين الله " في جامع هويدي بالصويدرة .يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة متصلة في مجال "الأمن الفكري" حيث تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذها بمختلف فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار جهودها لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، وحماية الناس من الأفكار الضالة، ونبذ الغلو والتطرف، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال، ومحاربة الجماعات الإرهابية عبر منابر الوزارة الدعوية، وفي مقدمتها المسجد.// انتهى //14:33ت م0049