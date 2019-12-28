الجبيل 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسرأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أمس الأول، اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدينة الجبيل الصناعية، تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.وكان معاليه قد قام بزيارة لمدينة الجبيل الصناعية الأربعاء الماضي، للأطلاع على سير المشاريع الصناعية و التنموية في المدينة وخطة العمل المجدولة المتوافقة مع الخطة العامة للهيئة الملكية بالجبيل ،وكان في استقبال معاليه معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان و عدد من قيادات الهيئة الملكية و قادة الصناعة في مدينة الجبيل الصناعية.واطلع معاليه خلال الزيارة على عروض تخصصية قدمها عدد من مسؤولي الهيئة الملكية ، اشتملت على الخطة العامة لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، و المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية ، ومشاريع مدينة رأس الخير الصناعية ، وأخر المشاريع المنفذة بالمطار ، و منظومتي التعليم العام و الجامعي، و النقلة النوعية في الخدمات الإلكترونية الصحية ، وبرامج وأنظمة حماية و مراقبة البيئة ، و برنامج "الواعدين" ، بالإضافة إلى الاستماع الى نبذة عن مجلس الاستدامة والتكامل الصناعي .// انتهى //14:41ت م0051