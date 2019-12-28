الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسخطف هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري اليوم نجومية منافسات الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيزللإبل الذي يقام حالياً في الصياهد 120 كليو متر عن الرياض، وذلك عقب فوزه بالمراكز الأول والرابع في فئة "جل" والثاني في فئة "دق".وجاءت المنافسة قوية وسط حماس جماهيري كبير، واستطاع هادي الدوسري تحقيق المركز الأول للجل عبر فرديته "النايلة"، فيما خطف بندر فهاد جخدب السعدي المركز الأول في منافسات الدق عبر فرديته "الموت الأحمر"وفيما يلي نتائج منافسات فردي الشقح بفئتيه "جل/ دق":نتائج فئة الفردي جل لون الشقح1- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري2- مجعد فهد محمد الدوسري3- بداح مناحي مقعد الدوسري4- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري5- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسىنتائج فئة الفردي دق لون الشقح1- بندر فهاد جخدب السعدي2- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري3- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى4- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى5- الكويتي عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري// انتهى //14:44ت م0054