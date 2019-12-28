بيروت 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسحذرت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، من تمادي السياسية العداونية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.ورأت هيئة العمل في بيان لها اليوم أن تصاعد العدوان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، يشكل استفزازا لمشاعر الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.وعدت الهيئة في بيانها السياسة الإسرائيلية تحديا مباشرا للمجتمع الدولي وخرقا فاضحا لجميع الأعراف والقوانين الدولية، وأكدت على أن ذلك يتطلب تدخلا دوليا لوضع حد لهذا الخرق الإسرائيلي.// انتهى //14:47ت م0055