عمّان 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع قرب نقطة تفتيش في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز موقف الأردن الرافض والمدين للإرهاب بأشكاله وصوره كافة ، معرباً عن أحر التعازي وأصدق المواساة بضحايا الجريمة الإرهابية والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //15:10ت م0057