الخبر 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واستطلق جمعية "إيفاء" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة غداً، مجلس الاجتماع التكاملي المشترك للجمعيات التي تُعنى بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المنطقة الشرقية وذلك في إطار السعي لتوحيد الجهود المقدمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بجودة تلك الخدمات بما يحقق التطلعات لخدمة هذه الفئة الغالية من المجتمع .وأوضح مدير عام جمعية "إيفاء" لذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، أن إطلاق مجلس الاجتماع التكاملي ما هو إلا تحقيقاً لتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الذي يحرص ويحث على تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بجودة عالية وتذليل كل التحديات التي تواجههم .// انتهى //15:15ت م0059