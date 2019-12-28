سكاكا 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واساستقبل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، مدير معهد ريادة الأعمال بالمنطقة حسن الغنام.وبحث أمين المنطقة مع الغنام سبل التعاون بين الجهتين وأهمية تعزيز الجهود في تقديم الدعم اللازم لشباب وشابات الأعمال وفق تطلعات سمو أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه.كما التقى أمين منطقة الجوف، مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد الشمري وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم العمل بين الأمانة والتنمية الاجتماعية, وتعزيز العلاقات المشتركة بين القطاعين .وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية ودعم رواد الأعمال وتمكين الشباب من العمل بما يحقق رؤية المملكة 2030 ، حيث تقدم الدولة العديد من البرامج التمويلية ومنح القروض للشباب من كلا الجنسين لفتح مشاريعهم وفق إشراف وتخطيط معهد ريادة الأعمال وبنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع أمانة المنطقة.// انتهى //15:16ت م0060