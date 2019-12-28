الجزائر 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسعيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء.وقال بيان لرئاسة الجمهورية: إن الرئيس تبون كلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة.وكان الرئيس تبون قد تسلم مقاليد الحكم في 19 ديسمبر الجاري عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر، بعدما حصل على 58.13 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.// انتهى //16:00ت م0061