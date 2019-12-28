الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واستشارك بعثة المنتخب السعودي للشطرنج في بطولة العالم للشطرنج المقامة في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة 25 إلى 30ديسمبر وتختتم على "كأس الملك سلمان "، وتبلغ جوائزها مليون دولار.ودشن رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان انطلاق البطولة بعد أن قام بتحريك أول قطعه لبطل العالم ماغنوس ، ويمثل بعثة المنتخب السعودي في البطولة خمسة لاعبين هم أحمد الغامدي وعبدالرحمن المسرحي وحمود الشمري وحسن المطيري وأحمد الثبيتي ، إضافة لمدرب المنتخب محمد حدوش، والحكم السعودي عبدالله خياط المشارك مع لجنة الحكام في بطولة العالم.وشهد حفل افتتاح بطولة العالم رسالة افتتاحية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يشكر فيها إقامة بطولة الملك سلمان ، متمنيا خلال كلمته التوفيق لكل اللاعبين المشاركين الذين بلغوا قرابة 205 لاعبين من الجنسين من عدة دول .من جانبه ألقى رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان كلمة في حفل الافتتاح أبرز فيها بالدعم الذي تجده رياضة الشطرنج في المملكة .// انتهى //16:32ت م0062