الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسنجح فريق أبها في الفوز على نظيره ضمك بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح التونسي سعد بقير التسجيل لفريق أبها في الدقيقة 43 من ركلة جزاء سددها بقوة على يمين حارس المرمى، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 بعد تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء غالطت حارس المرمى لتسكن شباكه.وسجل محمد أبو سبعان هدف ضمك الأول في الدقيقة 66 من عمر المباراة، قبل أن يعود سعد بقير لتسجيل الهدف الثالث لفريق أبها في الدقيقة 70 من عمر المباراة، ليضيف مازن أبو شرارة الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 90+4.ويعد الفوز الرابع على التوالي الذي يحققه أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على الفتح والحزم والشباب في المباريات الـ3 الماضية.وبهذا الفوز رفع أبها رصيده إلى 23 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف الأهلي صاحب المركز الثالث، ومتقدما بها على الرائد صاحب المركز الخامس، فيما توقف رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الـ16 والأخير.//انتهى //18:03ت م0074