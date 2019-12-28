دكار 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسقامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال خلال اليوم الثالث من الحملة، بإجراء 121 عملية جراحية، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ بدء الحملة 280 عملية جراحية والكشف على 387 حالة.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.//انتهى//18:03ت م0075