الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسحول فريق النصر تأخره أمام مضيفه الفيحاء لفوز بنتيجة 4-1 التي جرت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة ال13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي شهدت إشهار 3 بطاقات حمراء.وافتتح روني فرنانديز النتيجة للفيحاء بهدف في الدقيقة 11 بعدما استقبل عرضية أرضية في الشباك.وفي الدقيقة 43 أشهر الحكم أولى البطاقات الحمراء وكانت من نصيب لاعب الفيحاء صامويل أوسو بعد تعديه بالضرب بدون كرة على لاعب النصر سلطان الغنام.وكانت ثاني البطاقات من نصيب حارس النصر براد جونز بعد عرقلته فرنانديز المنفرد في الدقيقة 65.وفي الدقيقة 73 أدرك المغربي عبدالرزاق حمدالله التعادل للنصر من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب أدملسون باروس "جيجي" والذي تلقى ثالث البطاقات الحمراء.وسجل سلطان الغنام ثاني أهداف النصر في الدقيقة 81 بعد عرضية متقنة من جوليانو استقبلها بتسديدة قوية سكنت الشباك، وعاد حمدالله ليسجل للنصر هدفين متتاليين ليكمل "الهاتريك"، صنعهما له النيجيري أحمد موسى في الدقيقتين 88 و91 على التوالي.وبتلك النتيجة عزز النصر صدارته برصيد 29 نقطة فيما توقف رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.//انتهى //18:05ت م0076