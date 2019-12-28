المكلا 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة المكلا اليمنية بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية.وسيقوم الفريق الطبي التطوعي على مدى 8 أيام بإجراء 90 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للأطفال من كافة المحافظات اليمنية، حيث سيستفيد هؤلاء الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود التي لا تستطيع تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة من أدوية ومستلزمات طبية بالمجان للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.وعبر محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على دعمها المستمر للشعب اليمني على كافة الأصعدة.وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى//18:15ت م0079