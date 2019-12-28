حجة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 19 – 25 ديسمبر 2019م، 549 مستفيداً، وعيادة الباطنية 298 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 82 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 516 مستفيداً، وعيادة الجراحة والتضميد 1,349 مراجعا، وقسم التوعية والتثقيف 867 مراجعًا، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 542 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1,689 فرداً، وراجع قسم الأشعة 72 مريضًا،ونقل الدم 3 حالات، والإحالة الطبية 32 مستفيدًا.//انتهى//18:22ت م0080