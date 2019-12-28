الطائف 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ،‬ إلى محافظة الطائف ليباشر سموه يوم غدٍ ‏أعماله في مكتبه بالمحافظة لمدة أسبوع.وكان في استقباله عدد من أصحاب السمو والمعالي ومسؤولين مدنيين وعسكريين.وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة ، أعلنت عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة ، بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة ، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية ، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة ، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر ، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.// انتهى //18:22ت م0081