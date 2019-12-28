عام / سمو الأمير بدر بن سلطان يصل إلى محافظة الطائف ليباشر أعماله في مكتبه
السبت 1441/5/2 هـ الموافق 2019/12/28 م واس
الطائف 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس
وصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، إلى محافظة الطائف ليباشر سموه يوم غدٍ أعماله في مكتبه بالمحافظة لمدة أسبوع.
وكان في استقباله عدد من أصحاب السمو والمعالي ومسؤولين مدنيين وعسكريين.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة ، أعلنت عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة ، بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة ، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية ، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة ، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر ، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.
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18:22ت م
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