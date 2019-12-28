صنعاء 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 709 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 399 شخصا، وعيادة النساء 116 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 27 فردًا، وقسم التحصين 198 مريضًا، وعيادة التغذية 25 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 137 فردًا.كما راجع قسم الرعاية الصحية 302 شخصًا، وأجرى الفحص المختبري ل 450 مريض، وصرفت الأدوية ل 1,381 فردًا.//انتهى//18:23ت م0083