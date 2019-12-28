الجبيل 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسنظمت جمعية أيتام الجبيل التابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية أمس، دورة بعنوان "رحلة البحث عن عمل"، قدمها المدرب سليمان الطحيني، بالتعاون مع مؤسسة التعليم، من أجل استعراض فرص التوظيف ، وذلك في فندق ساس بمدينة الجبيل الصناعية .و تناولت الدورة تعليم أبناء وبنات الجمعية كيفية البحث عن الفرص الوظيفية، والطريقة الصحيحة لكتابة و صياغة السيرة الذاتية، و إعطائهم معلومات عن المقابلات الشخصية و كيفية التعامل معها ، إضافة الى شرح نوعيات المقابلات الشخصية مع أصحاب العمل .و تأتي هذه الدورة ضمن برامج و خطط جمعية أيتام الجبيل التي تعنى برعاية الأيتام رعاية شاملة من تأهيل وتمكين وتطوير وتسعى لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ ،لدعم الأيتام و خدمتهم وتفعيل دور الخدمة المجتمعية ككل وتعليم و تطوير أبنائها و بناتها في مختلف المجالات و تأهيلهم و تمكينهم ليضعوا بصمة في حياتهم العلمية و العملية.// انتهى //18:28ت م0084