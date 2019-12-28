الحديدة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الأسبوع الماضي في قسم الرعايا التكاملية 2,858 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 109 شخصًا، وعيادة التحصين 44 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 469 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 259 فردًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وقسم التوعية والتثقيف 834 شخصًا، وقسم النساء و الولادة 11 حالة.كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,188 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,732 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 18مستفيدًا، وعيادة نقل الدم 11 مستفيدًا، وعيادة تخطيط القلب 6 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,164 شخصًا.// انتهى //18:30ت م0085