بيروت 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 2.43٪ ليغلق عند مستوى 782.61 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 83 ألفاً و499 سهماً بقيمة 573 ألفاً و529 دولاراً أمريكياً، مقابل 24 ألفاً و201 سهم بقيمة 198 ألفاً و998 دولاراً أمريكياً بنهاية الأسبوع السابق.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.65 مليارات دولار، مقابل 7.45 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //18:32ت م0086