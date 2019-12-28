الرياض 2 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 28 ديسمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية .وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، ومانتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".// انتهى //18:55ت م0088