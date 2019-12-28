عام / تنمية العالية في صبيا تطلق فعاليات الملتقى الربيعي
السبت 1441/5/2 هـ الموافق 2019/12/28 م واس
العالية 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس
تطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا يوم الجمعة المقبل ، الملتقى الربيعي الثاني وذلك بحديقة بلدية العالية.
وأوضح رئيس اللجنة الحسين بن علي البهلول، أن الملتقى الذي يستمر 10 أيام يتضمن برامج ترفيهية ومسابقات رياضية للكبار والصغار ، وعروضًا فنية ومسرحية ، وفعاليات دكان الحارة ومشاركات لفرق فنية واستعراضية وسوقًا للأسر المنتجة.
وأضاف أن الملتقى يشمل كذلك معرضًا فنيًا تشكيليًا ومسابقات في التصوير الفوتوغرافي ، لاكتشاف وتقديم المواهب الفنية ، وتقديم حزمة من البرامج الترفيهية والتنموية لخدمة أهالي المركز خاصة خلال إجازة منتصف العام الدراسي .
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19:13ت م
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