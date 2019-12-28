العالية 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واستطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا يوم الجمعة المقبل ، الملتقى الربيعي الثاني وذلك بحديقة بلدية العالية.وأوضح رئيس اللجنة الحسين بن علي البهلول، أن الملتقى الذي يستمر 10 أيام يتضمن برامج ترفيهية ومسابقات رياضية للكبار والصغار ، وعروضًا فنية ومسرحية ، وفعاليات دكان الحارة ومشاركات لفرق فنية واستعراضية وسوقًا للأسر المنتجة.وأضاف أن الملتقى يشمل كذلك معرضًا فنيًا تشكيليًا ومسابقات في التصوير الفوتوغرافي ، لاكتشاف وتقديم المواهب الفنية ، وتقديم حزمة من البرامج الترفيهية والتنموية لخدمة أهالي المركز خاصة خلال إجازة منتصف العام الدراسي .// انتهى //19:13ت م0095